VS willen weer ambassadeur in Wit-Rusland

De Verenigde Staten willen na elf jaar weer een ambassadeur naar Wit-Rusland sturen. De landen lagen met elkaar in de clinch, maar halen de banden nu weer aan. „We zijn blij dat dit hoofdstuk wordt afgesloten”, zei de Amerikaanse topfunctionaris David Hale tijdens een bezoek aan Minsk.

Hale, de derde man op het ministerie van Buitenlandse Zaken, ontmoette in het Oost-Europese land president Aleksandr Loekasjenko. De Amerikaan prees die autocratische leider voor zijn inspanningen om de relatie tussen de landen te verbeteren.

De VS trokken hun ambassadeur in 2008 terug uit Wit-Rusland, dat vaak wordt omschreven als de „laatste dictatuur van Europa”. De relatie tussen de landen verslechterde toen vanwege Amerikaanse strafmaatregelen. Vanuit het Westen klinkt vaak kritiek op de mensenrechtensituatie in het land.