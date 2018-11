VS willen verantwoordelijken moord Khashoggi

De VS zullen de mensen achter de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi niet aan hun straf laten ontkomen. Dat zei vicepresident Mike Pence. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is volgens Amerikaanse media tot de conclusie gekomen dat Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de opdracht gaf voor de moord.

„De VS zijn vastbesloten iedereen die voor deze moord verantwoordelijk is ter verantwoording te roepen”, sprak Pence in Papoea-Nieuw-Guinea, waar hij een Azië-top bijwoont. Tussen de VS en Saudi-Arabië zijn op dit moment goede banden.

Khashoggi werd op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan.