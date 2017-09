VS willen stemmen voor nieuwe sancties N-Korea

Een resolutie met nieuwe maatregelen tegen Noord-Korea wordt mogelijk maandag in stemming gebracht. De Verenigde Staten hebben een verzoek daartoe bij de VN-Veiligheidsraad ingediend.

De VS willen met deze resolutie onder meer een olie-embargo tegen het land instellen. Landen mogen daarnaast geen textiel uit Noord-Korea importeren en ook geen Noord-Koreaanse arbeidskrachten inhuren. Voor leider Kim Jong-un geldt een reisverbod en zijn tegoeden worden bevroren, blijkt uit de kladversie die persbureau Reuters heeft ingezien.

Onduidelijk is of China en Rusland met deze maatregelen instemmen. Beide landen kunnen in de Veiligheidsraad een veto uitbrengen, waarmee de resolutie wordt geblokkeerd.

De voorgestelde maatregelen zijn een reactie op de recente kernproef die het regime in Pyongyang heeft uitgevoerd.