VS willen sociale media controleren bij visa

De Amerikaanse overheid is van plan om bij visumaanvragen de activiteiten van de indieners op sociale media aan een scherpe controle te onderwerpen. De circa 14,7 miljoen visumaanvragen van immigranten en tijdelijke bezoekers moeten vergezeld gaan van alle gebruikte accounts op sociale media, blijkt uit voorstellen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De plannen maken deel uit van het beleid van president Donald Trump om uit veiligheidsoverwegingen scherp te controleren op persoonsgegevens van visumaanvragers. Daarmee moet onder meer illegale immigratie worden tegengaan. Zo is het de bedoeling dat in de toekomst visumverzoeken gepaard gaan van alle gebruikte namen en accounts op sociale media, maar ook van mailadressen, telefoonnummers en internationale reisgegevens in de afgelopen vijf jaar.

Het voorstel moet nog ter beoordeling worden voorgelegd aan het Bureau voor Management en Budget, dat valt onder verantwoordelijkheid van president Trump.