VS willen nieuwe gesprekken met Noord-Korea

De speciale afgezant van de VS voor Noord-Korea, Stephen Biegun, roept Pyongyang op terug te keren naar de onderhandelingstafel. Hij deed zijn oproep maandag tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Zuid-Koreaanse tegenhanger in Seoul.

Ook eist hij dat de door Noord-Korea aan Washington gestelde deadline, om voor het einde van het jaar nieuwe concessies te doen alvorens nieuwe gesprekken mogelijk zijn, van tafel gaat.

De spanningen tussen beide landen zijn de afgelopen weken flink opgelopen nadat Noord-Korea een serie aan rakettesten uitvoerde. De komst van Biegun wordt gezien als een poging om de vastgelopen dialoog over het ontmantelen van de Noord-Koreaanse kernmacht nieuw leven in te blazen.

„De VS hebben geen deadline, maar een doel. Laat ik dit direct tegen mijn Noord-Koreaanse tegenhangers zeggen. Het is tijd dat we ons werk doen. Wij zijn hier en jullie weten hoe ons te bereiken”, aldus Biegun.