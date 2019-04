VS willen Moslimbroederschap op zwarte lijst

De regering-Trump wil de Moslimbroederschap voortaan aanduiden als buitenlandse terreurorganisatie. Dat heeft het Witte Huis dinsdag gezegd. Als de oudste Egyptische islamitische beweging op de zwarte lijst terechtkomt, krijgen de leden te maken met Amerikaanse sancties.

„De president heeft overlegd met zijn team voor nationale veiligheid en met leiders in de regio die zijn zorgen delen”, zei woordvoerster Sarah Sanders dinsdag. Het predicaat terroristische beweging doorloopt nu de ambtelijke molen voordat het officieel wordt.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft Trump gevraagd deze afweging te maken tijdens een privébezoek aan Washington eerder deze maand. Dat bevestigde een regeringsfunctionaris na een bericht in The New York Times. In Egypte staat de Moslimbroederschap al verscheidene jaren te boek als terroristische organisatie.