VS willen minder vluchtelingen toelaten

Het Witte Huis heeft donderdag een nieuw vluchtelingenbeleid voorgesteld, waarmee het aantal vluchtelingen dat zich in 2020 mag vestigen in de VS bijna wordt gehalveerd naar 18.000.

Dit is het laagste niveau in de geschiedenis van het Amerikaanse vluchtelingenprogramma. Volgens het voorstel mogen 5.000 mensen die op de vlucht zijn voor religieuze vervolging, 4.000 Irakezen en 1.500 Guatemalanen, Honduranen en Salvadoranen naar de Verenigde Staten komen. Ook krijgen 7.500 vluchtelingen uit andere landen toestemming om zich te vestigen in de VS.

De limiet voor het aantal vluchtelingen werd eerder verlaagd tot 45.000 voor 2018 en 30.000 voor 2019.