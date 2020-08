„VS willen derde deel van de soldaten uit Irak terugtrekken”

De Verenigde Staten bouwen hun militaire aanwezigheid in Irak de komende maanden mogelijk af van ongeveer 5200 naar 3500 soldaten, stelt een overheidsfunctionaris die anoniem wil blijven tegenover The Wall Street Journal. De terugtrekkingsplannen waren te verwachten nadat de Trump-regering de intentie recentelijk al uitsprak.

De huidige 5200 Amerikaanse militairen in Irak werden daar ingezet om de terreurgroep Islamitische Staat (IS) te bestrijden. Bronnen binnen de door Amerikanen geleide coalitie tegen IS zeggen dat de Irakese strijdkrachten de overblijfselen van IS zelfstandig aankunnen. De VS en Irak bereikten in juni overeenstemming over het afbouwen van de Amerikaanse troepensterkte in de komende maanden. Washington is niet van plan om permanent militair aanwezig te blijven in Irak.

President Donald Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne in 2016 om een einde te maken aan Amerika’s „eindeloze oorlogen”. Amerikaanse troepen blijven vooralsnog echter aanwezig in landen als Afghanistan, Irak en Syrië, maar wel in kleinere aantallen.

De overheidsbron heeft gezegd dat de afbouw van de Amerikaanse troepensterkte naar 3500 man 2 à 3 maanden in beslag zal nemen. Het Pentagon had geen commentaar.

Trump beloofde deze maand in een ontmoeting met de Irakese premier dat de VS troepen uit het land zullen terugtrekken. Het Irakese parlement stemde eerder dit jaar voor een afbouw van de buitenlandse troepensterkte in het land.

VS dragen belangrijke basis over aan Irak