VS willen 200.000 Salvadoranen uitzetten

Ongeveer 200.000 immigranten uit El Salvador verliezen het recht om in de Verenigde Staten te mogen wonen en werken. Regeringsmedewerkers zeiden maandag dat de immigranten uit het Midden-Amerikaanse land tot september 2019 de tijd krijgen het land te verlaten of een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

De meeste Salvadoranen kregen een tijdelijke verblijfsvergunning nadat hun land in 2001 was getroffen door een reeks aardbevingen. Het natuurgeweld richtte grote schade in hun land aan.

Ook tienduizenden immigranten uit Honduras en Haïti verliezen volgend jaar hun tijdelijke verblijfsvergunning. Dat lot treft Nicaraguanen in de VS een jaar later.

Door de Latijns-Amerikanen het recht om te wonen en te werken in de VS af te nemen, komt de regering van president Donald Trump tegemoet aan de eis van Amerikanen die vinden dat buitenlanders met een tijdelijke verblijfsvergunning niet te lang mogen blijven. Mensenrechtenorganisaties die zich inzetten voor immigranten in de VS vinden het onacceptabel dat Washington de Salvadoranen de wacht aanzegt. Ze wijzen op de economische malaise in het land, de grote criminaliteit en het grote aantal moorden dat door bendes wordt gepleegd.