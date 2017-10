VS wilden verdachte aanslag Canada uitzetten

De Somaliër die wordt verdacht van het steken van een politieman in de Canadese stad Edmonton en het aanrijden van voetgangers, zat eerder vast in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten wilden de Somaliër uitzetten, maar hij slaagde erin naar buurland Canada te vluchten en asiel aan te vragen.

Verdachte Abdulahi Hasan Sharif (30) zou zaterdag eerst een agent hebben aangereden met zijn auto. Daarna viel hij de politieman aan met een mes. Toen Sharif later probeerde te vluchten in een truck, reed hij volgens de politie vier voetgangers aan.

De Amerikaanse immigratiedienst ICE maakte dinsdag bekend dat Sharif in 2011 ongeveer vier maanden vastzat in de VS. De autoriteiten wilden hem terugsturen naar Somalië. De man verdween echter spoorloos nadat hij onder voorwaarden vrij was gekomen. De dienst meldde dat pogingen hem op te sporen „niet succesvol” waren.

De Canadese minister Ralph Goodale (Openbare Veiligheid) zei eerder dat Sharif in 2012 asiel aanvroeg bij een grensovergang.