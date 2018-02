VS wil schepen in buurt N-Korea controleren

De Verenigde Staten willen schepen die verdacht worden van smokkelvaarten naar Noord-Korea gaan doorzoeken en stoppen. De Amerikaanse regering voert momenteel gesprekken met de belangrijkste bondgenoten in de regio over deze plannen. De VS overweegt voor deze patrouillevaarten de eigen kustwacht in te zetten.

Noord-Korea heeft te maken met forse sancties vanwege het kernprogramma. Via zee wordt het land toch illegaal voorzien van verboden wapenonderdelen of olie.

Eind vorig jaar meldde persbureau Reuters dat Russische olietankers tot driemaal toe hun lading op volle zee hebben overgepompt naar Noord-Koreaanse schepen. De controles moeten dit soort smokkel tegengaan.