VS wil reisplannen vrachtschepen inzien

De maritieme autoriteiten van de Verenigde Staten waarschuwen vracht- en tankschepen die onder Amerikaanse vlag varen voor de dreiging vanuit Iran. Ze willen dat de schepen, die van plan zijn om door de Straat van Hormuz en de Perzische Golf te varen, hun reisplannen vooraf delen met Amerikaanse en Britse marine-autoriteiten.

„De toename in militaire activiteiten en politieke spanningen is een ernstige dreiging voor commerciële schepen”, aldus de maritieme dienst van de Amerikaanse regering die wil dat elk incident of verdachte gedraging wordt gesignaleerd.

De VS en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan een militaire missie ter beveiliging van de scheepvaart in de wateren bij Iran.

In de Straat van Hormuz en de Perzische Golf zijn recent incidenten met vrachtschepen geweest. De Britse kroonkolonie Gibraltar legde begin juli een Iraanse olietanker, die op weg naar Syrië was, aan de ketting en ruim twee weken later bracht Iran een Britse olietanker in de Golf op.