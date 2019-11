'VS wijzigen standpunt over Joodse kolonies'

De Amerikaanse regering schrapt volgens minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken het standpunt dat Joodse kolonies in de bezette Palestijnse gebieden illegaal zijn. Het zou een koerswijziging zijn van de Amerikaanse zienswijze die al in 1978 werd geformuleerd.

Destijds stelde het ministerie dat de kolonies die Joodse activisten in de bezette gebieden stichten "in strijd zijn met het internationaal recht". Dit klopt gezien de regels die in het internationale recht gelden voor hoe met een veroverd en bezet gebied moet worden omgegaan. De veroveraar mag die niet koloniseren door de eigen bevolking 'er neer te zetten'.

Pompeo zegt volgens Amerikaanse media in een toespraak op maandagavond dat de betiteling van Joodse nederzettingen als illegaal, de pogingen om vrede te bereiken tussen Israëli's en Palestijnen geen goed doet. Maar voor de Palestijnen is de bezetting en de steeds verder gaande kolonisatie door Israël van bezet grondgebied, inclusief het Arabische Oost-Jeruzalem, het voornaamste obstakel voor een vredesregeling.