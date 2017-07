VS wijzen Korea-plan Moskou en Peking af

De Verenigde Staten zien niets in een plan van Rusland en China om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen. Moskou en Peking deden na de Noord-Koreaanse rakettest van dinsdag een compromisvoorstel waarin zowel Pyongyang als Washington tegemoet gekomen zouden worden.

Noord-Korea zou volgens de landen zijn atoom- en raketprogramma’s moeten bevriezen en de VS en Zuid-Korea moeten hun grootschalige militaire oefeningen staken. De Russen en Chinezen vinden ook dat de VS de stationering van het THAAD-antiraketsysteem in Zuid-Korea moeten staken.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdag duidelijk dat Washington niets voelt voor het plan. Ze stelde dat de wapenprogramma’s van Pyongyang niet vergelijkbaar zijn met de legeroefeningen met bondgenoot Zuid-Korea. De Amerikaanse regering vindt dat China meer kan doen om de druk op de Noord-Koreanen op te voeren.

Noord-Korea maakte dinsdag bekend dat het voor het eerst een geslaagde proeflancering had gehouden van een intercontinentale ballistische raket. Het projectiel kan volgens sommige experts mogelijk Amerikaanse gebieden als Hawaï of Alaska bereiken.

De Amerikaanse minister Jim Mattis (Defensie) zei donderdag dat die rakettest een gewapend conflict tussen de landen niet noodzakelijkerwijs dichterbij brengt. „De president en de minister van Buitenlandse Zaken zijn erg duidelijk geweest: we komen eerst met diplomatieke en economische inspanningen”, zei de bewindsman volgens Amerikaanse media.