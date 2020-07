VS wijzen Amerikanen op verhoogd risico in China

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS heeft Amerikaanse staatsburgers zaterdag gewaarschuwd voor het verhoogde risico dat zij in China lopen door de harde handhaving van de wet. Mensen lopen daardoor bijvoorbeeld risico op detentie en een verbod het land te verlaten.

„Amerikanen kunnen worden vastgehouden zonder toegang te krijgen tot de consulaire diensten van de VS en zonder te weten waarvan ze worden beschuldigd”, aldus de e-mail van het departement aan de Amerikanen in China. Zij worden er voorts op gewezen dat zij te maken kunnen krijgen met „langdurige verhoren en verlengde gevangenschap” op grond van vergrijpen die te maken hebben met de „staatsveiligheid”.

Het Amerikaans ministerie zegt dat Chinese veiligheidsfunctionarissen ingezetenen van de VS kunnen aanhouden en/of het land uitzetten wegens het versturen van elektronische privéberichten die kritisch zijn over de regering in Peking.