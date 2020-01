VS waarschuwen voor mysterieuze longaandoening China

De Verenigde Staten waarschuwen Amerikanen in China voor een mysterieuze longaandoening. Reizigers krijgen het advies „direct” medische zorg te zoeken als ze onwel worden na een bezoek aan de miljoenenstad Wuhan, waar het virus voor het eerst is gemeld. Sindsdien zijn voor zover bekend al 59 mensen ziek geworden.

De Amerikaanse ambassade adviseert reizigers ook om contact met dieren en zieke mensen te vermijden. Eerder kwamen ook de autoriteiten in Taiwan al met een vergelijkbaar reisadvies voor Wuhan. Zij adviseren inwoners die naar de stad gaan om mondkapjes te dragen en wilde dieren uit de weg te gaan.

De eerste besmettingen deden zich voor in december. Sommige patiënten werken op een vismarkt in de stad. Die is inmiddels gesloten en wordt gedesinfecteerd. De Chinese autoriteiten hebben uitgesloten dat het SARS-virus, de vogelgriep of het MERS-virus de kop weer hebben opgestoken.

Alle patiënten zijn in quarantaine geplaatst. Er zouden nog geen gevallen bekend zijn waarin patiënten het virus aan elkaar overdroegen.