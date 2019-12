VS waarschuwen Rusland over verkiezingen

De regering van de VS heeft Rusland gewaarschuwd dat tegenmaatregelen worden genomen als het land probeert de Amerikaanse verkiezingen in 2020 te beïnvloeden. „Als Rusland of een andere buitenlandse partij iets onderneemt om ons democratische proces te ondermijnen, dan komen we in actie”, zei minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) op een persconferentie met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov.

Lavrov herhaalde het standpunt dat beschuldigingen over Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen „ongegrond” zijn en doen denken aan „Mccarthyisme”. Hij verwees daarmee naar de heksenjacht in de jaren vijftig op Amerikanen die communistische sympathieën zouden hebben. Rusland heeft altijd ontkend dat het in 2016 heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden om Donald Trump te helpen. Die won toen verrassend van de Democrate Hillary Clinton.

De Russische bewindsman heeft ook een ontmoeting met president Donald Trump in het Witte Huis. De vorige keer dat de mannen elkaar daar troffen leidde dat tot een rel. Trump zou volgens The Washington Post tijdens die bijeenkomst in 2017 geheime inlichtingen hebben gedeeld.