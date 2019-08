‘VS waarschuwen Grieken om Iraanse tanker’

De Verenigde Staten hebben Griekenland gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen als een Iraanse supertanker daar hulp krijgt. Dat zou volgens een functionaris op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezien kunnen worden als steun aan een terreurorganisatie.

De bron zegt dat de tanker de Iraanse Revolutionaire Garde, die door de VS wordt gezien als terroristische organisatie, assisteerde door ruwe olie naar Syrië te brengen. Washington zou inmiddels de Griekse regering en havens aan de Middellandse Zee hebben benaderd.

De VS moesten eerder met lede ogen toezien hoe de autoriteiten in Gibraltar de supertanker lieten gaan, ondanks de uitspraak van een Amerikaanse rechtbank. Die had opdracht gegeven het schip in beslag te nemen. Het vaartuig lijkt nu onderweg te zijn naar Kalamáta in Griekenland.

De tanker had de naam Grace 1, maar is inmiddels omgedoopt tot Adrian Darya 1. Het schip was begin juli bij Gibraltar in beslag genomen omdat het ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Iran beloofde later dat de lading niet naar Syrië zou worden gebracht.