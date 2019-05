VS vrijwaren Curaçaos oliebedrijf Isla van sancties op Venezolaanse olie

De Verenigde Staten laten tijdelijk weer handel toe tussen Amerikaanse bedrijven en de Curaçaose olieraffinaderij Isla, ondanks sancties tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PSVSA, dat Isla runt.

Donderdagavond meldde de overheid van het Caraïbische eiland Curaçao dat Isla vrijstelling heeft gekregen om handel te drijven met de Amerikanen, tot in ieder geval 15 januari 2020.

Door de sancties op Venezolaanse olie heeft de olieraffinaderij in Willemstad, dat vlakbij Venezuela ligt, maandenlang vrijwel stilgelegen. De VS wilden met het exportverbod voorkomen dat er geld naar het Maduroregime vloeit, omdat PDVSA het Curaçaose staatsbedrijf leaset.

„Deze toekenning is een belangrijke stap in het operationeel kunnen houden van de raffinaderij en ook voor het aantrekken van nieuwe partners bij de toekomst van de raffinaderij”, schrijft de Curaçaose overheid in een reactie. De sancties van de Verenigde Staten vormden een grote barrière bij die trajecten.

Nagenoeg failliet

Het leasecontract met PDSVA loopt eind 2019 af. Isla zoekt daarom nog een nieuwe exploitant. Verlenging voor PDSVA ligt niet voor de hand, het bedrijf is nagenoeg failliet en kan niet voldoen aan nieuwe milieunormen, schrijft NRC Handelsblad.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken), die momenteel de Antillen bezoekt, meldde eerder deze week al zich samen met de eilanden in te spannen om een nieuwe oliepartner te vinden voor Isla. De tijdelijke vrijwaring is een „belangrijke stap” twitterde hij donderdag. De Nederlandse overzeese eilanden zijn als de op drie na grootste handelspartner van Venezuela een belangrijke speler in de olie-industrie van het land, dat nu in een grote crisis verkeert.

De Rotterdamse investeerder Peter Goedvolk, sinds 1984 ondernemer in de olie, liet in februari nog weten interesse te hebben in raffinaderij Isla.