VS vragen Saudi-Arabië opheldering activisten

De Verenigde Staten hebben de regering van Saudi-Arabië om opheldering gevraagd over een aantal gearresteerde burgerrechtenactivisten. Ook drong Washington bij het land aan om een eerlijke rechtsgang te hanteren, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het was de eerste reactie van de VS sinds buurland Canada in een conflict met Saudi-Arabië is verwikkeld. Het ministerie noemde beide landen „goede bondgenoten”. „We hebben de regering van Saudi-Arabië om aanvullende informatie gevraagd over de detentie van verschillende activisten”, aldus een Amerikaanse woordvoerder.

De verhoudingen tussen Canada en het Arabische land zijn gespannen. Canada wil dat de oliestaat gearresteerde burgerrechtenactivisten vrij laat. Een van hen heeft een Canadees paspoort. Daarop volgde een aantal maatregelen tussen beide landen. Saudi-Arabië riep zijn ambassadeur terug en sommeerde die van Canada om het land te verlaten.