VS vragen ook Berlijn om grondtroepen Syrië

De Verenigde Staten hebben, net als aan ons land, Duitsland gevraagd grondtroepen te sturen naar het oosten van Syrië. De speciale Syrië-gezant van de Amerikaanse regering, James Jeffrey, heeft Berlijn gevraagd om hulp van de ‘Bundeswehr’ voor de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), meldden Duitse media zondag.

De SDF zijn overwegend Koerdische milities die met vooral Amerikaanse steun tegen de soennitische extremisten van Islamitische Staat vechten. De IS-terroristen zijn vrijwel verslagen in de bewoonde wereld van de regio, maar nog actief in de Syrische woestijn die zich uitstrekt van het westen van Syrië tot in centraal Irak.

President Trump heeft gezegd dat hij de meesten van de circa 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië wil terugtrekken. Andere landen van de anti-IS coalitie zouden de Amerikanen moeten vervangen. Bij deze coalitie zijn circa tachtig landen aangesloten, inclusief Duitsland en Nederland.