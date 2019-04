VS vragen om uitlevering Assange

De VS hebben om uitlevering gevraagd van de donderdag in Londen aangehouden Australiër Julian Assange. De medeoprichter van de website WikiLaeks is in Londen in de eerste plaats aangehouden wegens schending van de voorwaarden voor zijn borgtocht. Maar de Britse politie zei dat hij ook wegens een uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie is aangehouden.

Het gaat naar verluidt om een Amerikaanse aanklacht uit december 2017 waarin Assange wordt beschuldigd van samenzwering met Chelsea Manning. Deze Amerikaans militair openbaarde geheime gevoelige informatie via WikiLeaks.

Assange opgepakt na intrekken asiel Ecuador

