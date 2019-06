VS vragen formeel om uitlevering Assange

De Verenigde Staten hebben de Britse autoriteiten om uitlevering gevraagd van de Australiër Julian Assange. De 47-jarige Assange wordt er in achttien aanklachten van beschuldigd met zijn website WikiLeaks geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid.

Hij wordt door een federale aanklager beschuldigd van spionage, onder meer in een samenzwering met de Amerikaanse militair Bradley Manning in Irak. Die is daar in 2010 aangehouden en gaat inmiddels als vrouw Chelsea door het leven. Het ministerie van Justitie heeft bevestigd dat de Britten officieel om uitlevering is gevraagd, meldden Amerikaanse media.

De omstreden Assange werd eind 2010 op borgtocht in Londen vrijgelaten, nadat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd in verband met een onderzoek naar aanrandingen die hij zou hebben gepleegd. Hij week in 2012 uit naar de ambassade van Ecuador in Londen. Die kreeg tenslotte genoeg van hem en trok zijn asiel in en belde de politie. Assange zit daarom sinds 11 april in Engeland vast in verband met het schenden van de voorwaarden voor zijn vrijlating in 2010.