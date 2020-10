VS voeren voor eerst sinds maanden luchtaanval uit op Taliban

Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hebben voor het eerst sinds februari een luchtaanval uitgevoerd op de Taliban. De aanval zondagavond was om Afghaanse regeringstroepen te beschermen, meldde een legerwoordvoerder. Er zouden vijf Talibanstrijders bij om het leven zijn gekomen. De aanval zou niet in strijd zijn met de afspraken die de Amerikaanse regering en de Taliban eind februari hebben gemaakt, aldus de Amerikanen.

De twee partijen spraken toen af elkaar zo veel mogelijk met rust te laten en te werken aan vrijlating van gevangenen, een wapenstilstand en vredesonderhandelingen in Afghanistan. Washington beoogt met de deal met de Taliban de resterende troepen naar huis te kunnen halen.

Het beleid van president Trump streeft ernaar de rol van de VS in buitenlandse conflicten terug te dringen en zo veel mogelijk een einde te maken aan dure buitenlandse militaire interventies en minder geld te spenderen aan de NAVO.

De strijd met de Taliban begon met de Amerikaanse invasie in dat land in 2001 en is inmiddels de langste oorlog die de Verenigde Staten ooit hebben gevoerd. Sinds de afspraken van februari hebben de Taliban de buitenlandse militairen in het land ontzien en voeren de Amerikanen nog nauwelijks aanvallen op de Taliban uit. Eerder deze maand beschuldigden de Taliban echter dat Amerikaanse troepen dat wel hadden gedaan in de provincie Helmand.

De Taliban zijn soennitische extremisten van overwegend de Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) uit het oosten en zuiden van het land. De VS maakten een einde aan hun schrikbewind in 2001.