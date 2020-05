‘VS verwachten forse groei coronadoden’

De Amerikaanse overheid verwacht dat het coronavirus fors meer slachtoffers gaat maken. Begin juni overlijden naar verwachting ongeveer 3000 mensen per dag aan het het virus, bericht The New York Times op basis van een intern overheidsdocument. Dat zou bijna een verdubbeling zijn van het huidige sterftecijfer.

Het virus gaat volgens de voorspelling van overheidsexperts ook veel sneller om zich heen grijpen. Er komen tegen het eind van de maand naar verwachting zo’n 200.000 nieuwe coronagevallen per dag bij. Dat zijn er nu nog 25.000. President Trump heeft staten ondertussen opgeroepen beperkingen te versoepelen om zo de economie weer op gang te brengen.