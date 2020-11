VS verwachten eerste coronavaccinaties in december

De Verenigde Staten verwachten in de loop van december de eerste Amerikanen met een coronavaccin in te enten. Het hoofd van de grootscheepse vaccinatieoperatie in de VS, Moncef Slaoui, zei dat zondag tegen CNN.

Het plan is om vaccins binnen 24 uur na goedkeuring naar de inentingsplekken te laten brengen door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA, aldus de immunoloog die operatie ‘Warp Speed’ leidt. Hij hoopt dat „misschien op 11 of 12 december” kan worden begonnen met inenten.

Adviseurs van de FDA komen van 8 tot 10 december bijeen om te beoordelen of de vaccins van Pfizer en Moderna versneld kunnen worden goedgekeurd.