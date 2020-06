VS verwachten betrouwbare uitslag verkiezingen Suriname

De Verenigde Staten verwachten dat de Surinaamse verkiezingen een transparante en betrouwbare uitslag zullen opleveren. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag in Washington tijdens de presentatie van een rapport over religieuze vrijheid.

De verkiezingen in Suriname vonden ruim twee weken geleden plaats. Er is inmiddels een officieuze uitslag, maar de officiële uitslag laat op zich wachten omdat de partij van Desi Bouterse om een hertelling van de stemmen van twee stembureaus heeft gevraagd. Of de hertelling er komt, hangt van de toezichthouders af die daarover gaan. Bouterse is de grote verliezer van de verkiezingen en de verwachting is dat een eventuele hertelling dat niet verandert.

De verwachting is dat de gekozen parlementariërs maandag 29 juni voor de eerste keer in vergadering bij elkaar komen. Dan zullen ook de voorzitter en vice-voorzitter gekozen worden.