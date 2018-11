VS verstevigen grensovergang vanwege migranten

De Amerikaanse autoriteiten hebben de drukste grensovergang met Mexico urenlang gedeeltelijk gesloten. Ze verstevigden de San Ysidro-overgang met prikkeldraad en barricades. Dat gebeurde volgens een functionaris bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid omdat werd gevreesd voor een bestorming door migranten.

De tijdelijke sluiting van de overgang bij Tijuana en San Diego is uitzonderlijk, omdat het gaat om een van de drukste grensovergangen in de wereld. De VS zijn echter in de ban van naderende groepen migranten vanuit Midden-Amerika. De afgelopen dagen arriveerden duizenden asielzoekers in grenssteden als Tijuana en Mexicali.

President Donald Trump sprak eerder over een „invasie” en stuurde in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen duizenden militairen naar de grens. Hij deelde maandag op Twitter een foto van een grenshek dat is verstevigd met meerdere rollen prikkeldraad. „Geen klimmers meer onder mijn regering”, zei hij.

De komst van de migranten ligt ook in Mexico gevoelig. In Tijuana gingen zondag honderden mensen de straat op. Ze droegen borden met teksten als „Mexico eerst” en „Geen migranten meer”.