VS versoepelen reisadvies voor China

Amerikanen die naar China willen reizen moeten daar goed over nadenken, maar krijgen niet langer het advies het land te mijden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington erkende maandag in het versoepelde reisadvies dat China vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen het coronavirus.

President Trump heeft Beijing er herhaaldelijk van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de mondiale verspreiding van het „Chinavirus”, dat wereldwijd in de VS de meeste slachtoffers heeft gemaakt. Het land heeft de eerste besmettingsgevallen veel te laat gedeeld, aldus Trump die het virus zelf vaak heeft gebagatelliseerd.

Het bedrijfsleven en de scholen in China hebben hun activiteiten grotendeels hervat en ook op andere gebieden gaat het beter, staat in het aangepaste reisadvies. Het departement waarschuwt Amerikaanse burgers nog wel voor het risico op willekeurige arrestatie, ook in Hongkong.

De Chinese president Xi Jinping verklaarde een week geleden bij het decoreren van medisch personeel dat het land het virus heeft overwonnen. De aanpak figureert in de Chinese propagandamachine als voorbeeld van goed leiderschap.