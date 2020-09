‘VS versoepelen controlebeleid internationale reizigers’

De Amerikaanse autoriteiten schrappen maatregelen waar sommige internationale reizigers vanwege de coronacrisis mee te maken krijgen. Het gaat onder meer om de regel dat reizigers uit bepaalde landen, waaronder Nederland, alleen via vijftien Amerikaanse luchthavens de VS binnen mogen komen. Dat bericht persbureau Reuters op basis van een overheidsdocument en bronnen binnen de luchtvaartsector.

De VS scherpten het reisbeleid eerder dit jaar aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Veel mensen die in de weken voor hun reis in China, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk of Schengenlanden zijn geweest, komen het land niet meer in. Er wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen, zoals Amerikanen en mensen met een permanente verblijfsvergunning. Zij krijgen op de Amerikaanse luchthavens wel te maken met extra controles, die onder meer bestaan uit vragen over hun gezondheidstoestand.

De maatregelen komen mogelijk maandag al te vervallen. De autoriteiten kiezen volgens een overheidsdocument voor een nieuwe strategie om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het huidige beleid zou onhoudbaar zijn als meer mensen gaan reizen. Ook is het niet erg effectief. Van de 675.000 reizigers die zijn gescreend op de luchthavens kwam bij „minder dan 15” aan het licht dat ze besmet waren met het coronavirus.

Het virus grijpt bovendien ook binnen de Verenigde Staten al volop om zich heen. Daar is melding gemaakt van ruim 6,3 miljoen coronabesmettingen: het hoogste aantal ter wereld.