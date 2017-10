VS veroordelen verkiezingen Venezuela

De Verenigde Staten hebben de regioverkiezingen die zondag zijn gehouden in Venezuela afgekeurd. Ze waren vrij noch fair. Washington beloofde zijn economische en diplomatieke invloed in te zetten om de Venezolanen te helpen de democratie te herstellen in hun olierijke maar zieltogende land.

„De stem van het Venezolaanse volk is niet gehoord”, verklaarde de woordvoerster van Buitenlandse Zaken Heather Nauert maandag. „Zolang het Maduro-regime zich gedraagt als een autoritaire dictatuur zullen wij met de internationale gemeenschap het volle gewicht van de Amerikaanse economie en de diplomatieke macht gebruiken om de Venezolaanse bevolking te ondersteunen.”

De socialistische partij van president Nicolás Maduro was volgens de gezagsgetrouwe kiesraad in 17 van de 23 deelstaten de grootste. De oppositie sprak van doorgestoken kaart en fraude omdat onafhankelijke peilingen het tegendeel aangaven.