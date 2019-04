VS veroordelen berechting journalisten

De VS hebben woensdag kritiek geuit op de beslissing van Myanmar om twee journalisten te veroordelen. Eerder wees het Myanmarese hooggerechtshof het hoger beroep af van Wa Lone (33) en Kyaw Soe Oo (29), die in september zeven jaar cel opgelegd kregen omdat ze geheime overheidsdocumenten in handen hadden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS zegt in een verklaring dat de journalisten weer herenigd moeten worden met hun familie. Ook maakt het departement zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting in Myanmar, die door de veroordeling van het duo volgens de VS in het geding komt.

„Het besluit van het hooggerechtshof om de journalisten te veroordelen ondanks ernstige onregelmatigheden rond de zaak, geeft een zeer negatief signaal af over de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten”, zo luidt de verklaring.

Wa Lone en Kyaw Soe Oo deden onderzoek naar de dood van tien Rohingya, de moslimminderheid in het land. Ze zouden de documenten daarbij illegaal hebben bemachtigd. Aanhangers denken dat het duo in de val is gelokt. Ze zouden de geheime informatie van agenten hebben gekregen en zijn daarna onmiddellijk opgepakt.