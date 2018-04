VS: veroordeel chemische terreur Syrië

De Verenigde Staten willen dat de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) onomwonden de aanvallen met chemische wapens in Syrië veroordeelt.

„Deze raad had allang de Syrische regering moeten veroordelen voor zijn bewind van chemische terreur en degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke daden internationaal ter verantwoording moeten roepen”, zei de Amerikaanse ambassadeur Kenneth Ward. Dat blijkt uit notities die het persbureau Reuters heeft ingezien.

De Amerikanen vrezen dat Rusland heeft geknoeid met de plek waar in de stad Douma een aanval met chemische wapens is uitgevoerd. „We begrijpen dat de Russen de plaats hebben bezocht. We vrezen dat ze geknoeid hebben met het bewijs om de inspanningen van de OPCW-missie te dwarsbomen.” Inspecteurs van de organisatie bezoeken maandag Douma met het doel vast te stellen of verboden wapens zijn gebruikt.

Ook de Britse gezant riep op tot actie, met een verwijzing naar de meer dan 390 vermeende aanvallen met chemische wapens in Syrië sinds 2014. „De tijd is gekomen dat alle leden van deze raad een standpunt innemen. Te veel ontduiken de verantwoordelijkheid die hoort bij het lidmaatschap van deze raad”, zei Peter Wilson.

De vertegenwoordiger van de Europese Unie riep Rusland en Iran op hun invloed te gebruiken om Syrië ervan te weerhouden chemische wapens in te zetten.