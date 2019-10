VS verontrust over moord Koerdische politica

De VS noemen berichten over de moord op een vooraanstaande Syrisch-Koerdische politica in het noordoosten van Syrië „zeer verontrustend”. Het gaat om Hervin Khalaf, een van de leiders van de Syrische Toekomst Partij.

Ze zou samen met enkele Koerden zijn gedood door door Turkije gesteunde Syrische milities. Op internet circuleren berichten dat een konvooi met de 35-jarige Khalaf in een hinderlaag zou zijn gereden. De politica is uit haar auto gesleurd en vervolgens vermoord. Ze zou zijn doodgeschoten of gestenigd.

„We vinden deze berichten extreem verontrustend en tekenend voor de algemene destabilisering van het noordoosten van Syrië sinds het begin van de vijandelijkheden”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Khalaf kwam terug van een bijeenkomst in de plaats Hasaka toen ze werd aangevallen. Haar partij stond in contact met Amerikaanse functionarissen sinds de oprichting in 2018. Behalve Khalav werden acht anderen gedood.