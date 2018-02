VS verontrust over gebruik chloorgas Syrië

De Verenigde Staten zijn „ernstig verontrust” over berichten dat de Syrische regering in de provincie Idlib chloorgas heeft gebruikt. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag weten, nadat hulpdiensten eerder op de dag meldden dat opnieuw mensen zijn gestorven door gifgas.

Volgens reddingswerkers kampen zeker negen mensen met ademhalingsproblemen vanwege chemicaliën die bij luchtbombardementen in het noordwesten in Syrië zijn vrijgekomen. Rusland wordt door de VS verweten zijn verplichtingen niet na te komen, omdat de Russische regering het regime in Damascus blijft beschermen.

Vorige maand sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zijn bezorgdheid al uit, omdat de Syrische regering van president Bashar al-Assad mogelijk nog steeds chemische wapens gebruikt. Tillerson voegde eraan toe dat wie de aanvallen ook heeft uitgevoerd „Rusland uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de slachtoffers.”