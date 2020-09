VS verminderen aantal troepen in Irak

De Verenigde Staten zullen deze maand het aantal Amerikaanse militairen in Irak verlagen van 5200 tot 3000. „In overleg en coördinatie met de regering van Irak en onze coalitiepartners hebben de Verenigde Staten besloten om onze troepenaanwezigheid in Irak in de maand september terug te brengen”, zei generaal Kenneth McKenzie, leider van het centrale commando van het Amerikaanse leger.

De overgebleven militairen zullen Iraakse veiligheidstroepen blijven adviseren en bijstaan bij het „uitroeien van de laatste overblijfselen” van de jihadistische groepering Islamitische Staat (IS), voegde hij toe.

De VS zullen binnen enkele weken meer dan een derde van hun troepen uit Irak hebben teruggetrokken, aldus de hoogste commandant van de VS in het Midden-Oosten.

Vorige maand herhaalde de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw dat hij van plan was om alle troepen zo snel mogelijk uit Irak terug te halen. Hij wil een verkiezingsbelofte uit 2016 nakomen om de VS terug te trekken uit buitenlandse conflicten.

De aanwezigheid van Amerikaanse troepen is ook een groot probleem geworden in Irak sinds de VS in januari de Iraanse top-generaal Qasem Soleimani hebben gedood tijdens een droneaanval in Bagdad.

Dagen later keurde het Iraakse parlement een voorstel goed dat de regering opdroeg de operaties van buitenlandse troepen op Iraaks grondgebied te beëindigen, hoewel dat nog niet is uitgevoerd.

De VS hebben ook door Iran gesteunde Iraakse milities beschuldigd van het intensiveren van raketaanvallen op bases waar hun troepen sindsdien zijn ondergebracht, waaronder een in maart waarbij twee Amerikanen en een Britse militair omkwamen.

Ook Duitsland brengt zijn militair personeel in Irak terug van zevenhonderd naar vijfhonderd man. Dat besloot het kabinet woensdag tijdens zijn wekelijkse bijeenkomst in Berlijn.

De inzet kan worden verminderd als gevolg van de terugtrekking van Duitse Tornado-gevechtsvliegtuigen die verkenningsopdrachten hebben uitgevoerd boven het Midden-Oosten. Dat gebeurde in het kader van de bijdrage van het land aan de bestrijding van terreurorganisatie IS.

Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei dat Duitsland zich blijft inzetten om Irak te helpen. Duitsland is nog aanwezig met onder meer militaire tankvliegtuigen en luchtradar. Ook levert Duitsland een bijdrage aan de opleiding van Iraaks veiligheidspersoneel.