VS verlengt beschermde status gevluchte Syriërs

Zo’n 7000 Syrische vluchtelingen kunnen nog anderhalf jaar in de Verenigde Staten blijven. Daartoe heeft de regering in Washington besloten.

Vanwege de aanhoudende oorlog in hun thuisland krijgen de Syriërs nog minstens achttien maanden een beschermde status die eigenlijk in maart zou aflopen. „Na zorgvuldige afweging van de omstandigheden ter plaatse, heb ik vastgesteld dat het noodzakelijk is om de tijdelijke beschermde status voor Syrië te verlengen”, lichtte minister Kirstjen Nielsen (Binnenlandse Veiligheid) het besluit toe.

De beschermde status geldt alleen voor Syriërs die sinds 2016 of daarvoor in de VS verblijven.