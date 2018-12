VS verlengen grensmissie militairen

Amerikaanse militairen zullen zeker tot eind januari helpen bij de bewaking van de grens met Mexico. Minister van Defensie Jim Mattis honoreerde dinsdag zoals verwacht een verzoek daartoe.

De VS stuurden in oktober en november duizenden militairen naar de grens. Dat gebeurde op initiatief van president Donald Trump die wil voorkomen dat illegalen de grens over komen. De president reageerde met de troepen vooral op karavanen met vluchtelingen uit Honduras, El Salvador en Guatemala die hun geluk in de VS willen zoeken.

Op 15 december loopt de eerste termijn af van de inzet van de militairen.