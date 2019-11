‘VS verlagen bijdrage aan NAVO-begroting’

De Verenigde Staten gaan minder meebetalen aan de operationele kosten van de NAVO. Ingewijden zeggen dat Amerikaanse bijdrage aan de begroting van ruim 2 miljard euro daalt van ruim 22,1 procent naar 16,35 procent van het totaal. Andere lidstaten gaan naar verluidt juist meer betalen.

De omvang van de begroting is klein in vergelijking met de bedragen die lidstaten uitgeven aan hun strijdkrachten. Toch zijn niet alle landen blij met de nieuwe afspraken over de kostenverdeling. Diplomaten zeggen dat Frankrijk klaagde dat die tot stand zijn gekomen zonder fatsoenlijk overleg met andere bondgenoten. Parijs houdt de eigen bijdrage daarom op ruim 10 procent. De Duitse bijdrage zou wel omhoog gaan.

De nieuwe kostenverdeling zou bedoeld zijn om de Amerikaanse president Donald Trump tegemoet te komen. Die klaagt vooral dat andere NAVO-landen in zijn ogen te weinig geld uitgeven aan defensie, maar Amerikaanse functionarissen morren ook over de hoogte van de Amerikaanse bijdrage aan de operationele kosten van het bondgenootschap.