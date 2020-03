VS verlagen aantal toegestane medewerkers Chinese staatsmedia

De Verenigde Staten verlagen het maximale aantal medewerkers dat Chinese staatsmedia mogen hebben in het land van 160 naar honderd. Dat heeft volgens de Amerikaanse regering niets te maken met het uitzetten van drie journalisten van The Washington Post door China.

Persbureau Xinhua, China Global Television Network, China Radio International en China Daily Distribution worden geraakt door de Amerikaanse maatregel.

De maatregel is genomen vanwege de „langdurige intimidatie en het lastigvallen van journalisten door China”. „De Chinese overheid houdt buitenlandse journalisten al jaren enorm streng in de gaten. Ook is er sprake van intimidatie en worden journalisten lastiggevallen”, aldus een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.