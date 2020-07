VS verhuist militair hoofdkwartier van Duitsland naar België

De Verenigde Staten verhuizen hun militaire hoofdkwartier in Europa van het Duitse Stuttgart naar België. De verhuizing is onderdeel van het eerder al aangekondigde terugtrekken van troepen uit Duitsland.

Washington haalt bijna 12.000 van de 35.000 in Duitsland gelegerde militairen weg, meer dan verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kondigde woensdag aan dat ongeveer 6400 militairen teruggaan naar Amerika en dat zo’n 5400 manschappen elders in Europa worden gelegerd.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper verklaarde dat de operatie enkele miljarden euro’s gaat kosten en in enkele weken op gang kan komen. De militairen die in Europa blijven gaan naar bases in Polen, Baltische staten, Italië en België. Het gaat om grondtroepen en luchtmacht.

President Donald Trump had de troepenverplaatsing al aangekondigd. Hij vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan de NAVO en meer voor de eigen bescherming moet betalen. „Duitsland is de NAVO vele miljarden dollars schuldig”, zei hij woensdag. Hij beschuldigt het land er verder van dat het profiteert van handel met de VS

De partij van de Duitse bondskanselier Merkel reageert kritisch. De christendemocraten zien de stap als een verzwakking van de NAVO, waarin de Amerikaanse strijdkrachten een dominerende rol spelen. Zij vinden dat de effectiviteit van het Amerikaanse leger wordt verminderd, juist in de tijd dat bijvoorbeeld de spanningen met Rusland oplopen.

Volgens Duitse media worden militairen weggehaald uit drie bases in de deelstaat Beieren. Verder vertrekken er Amerikanen bij de vliegbasis Spangdahlem in de Eifel in Rijnland-Palts waar F-16 straaljagers gestationeerd zijn.