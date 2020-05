‘VS verhinderen resolutie Veiligheidsraad om WHO’

De Verenigde Staten hebben vrijdag een stemming in de VN-Veiligheidsraad over een resolutie met betrekking tot de coronapandemie verhinderd. Volgens diplomaten omdat er impliciet melding werd gemaakt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In de tekst, waarover sinds maart wordt onderhandeld, wordt opgeroepen tot een wereldwijde staking van de vijandelijkheden in conflictgebieden, zodat de regeringen de pandemie kunnen aanpakken. De VS hebben een procedure geblokkeerd die zou hebben geleid tot een stemming over de resolutie, aldus de diplomaten.

President Donald Trump heeft scherpe kritiek geuit op de WHO over wat hij noemt de slechte aanpak van de wereldwijde gezondheidscrisis. Hij gaf in april opdracht de Amerikaanse financiering van de WHO voorlopig stop te zetten.

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, dringt al meer dan een maand aan op een wereldwijd staakt-het-vuren.