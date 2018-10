VS verdienen flink meer aan wapenverkopen

De Verenigde Staten hebben dit jaar al flink meer verdiend aan wapenverkopen aan het buitenland. De verkoop van militair materieel is ten opzichte van vorig jaar met 33 procent gestegen tot 55,6 miljard dollar, zegt een Amerikaanse official. Dat is omgerekend zo’n 48,4 miljard euro.

De toename is deels het gevolg van nieuw beleid dat president Donald Trump in april heeft geïntroduceerd. In dit ‘Koop Amerikaans’-plan is de regelgeving rond wapenverkoop verlicht. Daarnaast worden Amerikaanse functionarissen aangemoedigd om de Amerikaanse wapenindustrie in het buitenland te promoten.