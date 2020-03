VS verdelen miljarden onder bevolking wegens coronacrisis

De Amerikaanse regering gaat miljarden onder belastingbetalende inwoners verdelen die daarmee de gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen. Washington trekt er volgens Amerikaanse media bij elkaar rond 500 miljard dollar (ruim 460 miljard euro) voor uit.

Het gaat waarschijnlijk om 250 miljard dollar in april en eenzelfde bedrag in mei. De exacte hoogte van de bedragen is nog niet bekend. De hoogte van het bedrag dat mensen krijgen hangt samen met de hoogte van hun inkomen en de gezinssamenstelling.

De bijdrage voor de inwoners is onderdeel van een groter pakket maatregelen gericht op werkgelegenheid.