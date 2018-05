VS verbant student na ‘zorgwekkend’ gedrag

De Amerikaanse autoriteiten hebben een student die raar gedrag vertoonde uitgezet naar China. Hij mag de VS zeker tien jaar niet meer in, bericht de krant Orlando Sentinel. De 26-jarige man bleek onder meer twee krachtige geweren te hebben gekocht. Ook deed hij volgens de autoriteiten „ongebruikelijke uitspraken” bij een decaan.

De man zat ongeveer drie maanden in hechtenis en is deze week uitgezet. Dat gebeurde omdat hij zich niet had gehouden aan de voorwaarden van zijn visum. De student zou bijvoorbeeld niet naar lessen zijn gegaan, en daar was hij wel toe verplicht. Hij mocht overigens wel vuurwapens kopen omdat hij beschikte over een jachtvergunning.

Toch speelde de aankoop van de geweren een rol bij het besluit snel werk te maken van de uitzetting. „Onder normale omstandigheden zou het waarschijnlijk niet zo snel zijn gegaan”, zei een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De VS worden met regelmaat opgeschrikt door bloedige schietpartijen op scholen. De student ontkende dat hij iemand iets wilde aandoen.