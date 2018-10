VS: Venezuela betrokken bij dood politicus

De Verenigde Staten hebben de regering van Venezuela beschuldigd van „betrokkenheid” bij de dood van een lokale politicus. Fernando Alban van oppositiepartij Gerechtigheid Eerst viel vorige week vrijdag tien etages naar beneden van een gebouw van de veiligheidsdienst.

Alban was aangehouden omdat hij ervan werd verdacht een rol te hebben gespeeld tijdens de droneaanval op een militaire parade in augustus. Volgens de regering pleegde hij zelfmoord door uit het raam te springen. De partij waar hij lid van was, beticht „het regime” van president Nicolás Maduro van moord.

Het is niet duidelijk op welke manier de Venezolaanse regering volgens de Amerikanen precies betrokken zou zijn bij het overlijden van Alban.