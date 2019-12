VS vallen milities in Irak, Syrië en Somalië aan

Door luchtaanvallen van de VS op milities van de sjiitische Kataib Hezbollah in Irak en Syrië zijn diverse strijders om het leven gekomen. De aanvallen werden waarschijnlijk uitgevoerd door straaljagers. Later op de dag voerden de VS ook aanvallen uit op stellingen van de terroristische organisatie Al-Shabaab in Somalië.

Bij de Amerikaanse aanvallen in Irak en Syrië zijn zeker 25 militieleden van Kataib Hezbollah omgekomen, 55 raakten gewond. De aanvallen komen kort nadat de VS een onderzoek waren begonnen naar betrokkenheid van de milities bij een raketaanval op een basis in Irak waardoor een Amerikaanse burgercontractant omkwam en diverse anderen gewond raakten. Amerika beschuldigt de milities van het uitvoeren van de raketaanval met meer dan dertig projectielen vrijdag.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaarde zondag „defensieve aanvallen” te hebben uitgevoerd in Irak en Syrië tegen de door Iran gesteunde milities. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper noemde de aanvallen een succes. Hij sluit verdere aanvallen niet uit.

In Somalië kwamen vier leden van Al-Shabaab om het leven. De VS voerden daar drie aanvallen uit, na overleg met de Somalische regering. In Somalië kwamen zaterdag zeker 79 mensen om het leven na een terroristische aanval in hoofdstad Mogadishu.