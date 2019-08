VS uit ontwapeningsverdrag INF gestapt

De VS zijn niet langer gebonden aan het historische Amerikaans-Russische ontwapeningsverdrag INF, het verdrag voor Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Washington heeft het in februari opgezegd en is nu, zes maanden later, geen partij meer.

Het INF-verdrag is een overeenkomst tussen de VS en de Sovjet-Unie, die eind 1987 werd getekend door de Amerikaanse en Russische leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Trump heeft gezegd dat Rusland het verdrag schendt, maar Poetin bestrijdt dat.

In het INF-verdrag stellen Moskou en Washington dat ze alle nucleaire raketten en kernkoppen die een reikwijdte van 500 tot 5500 kilometer hebben, ontmantelen en vernietigen. Het verdrag staat ook geen proeven met dergelijke wapens toe. Daar zouden de twee ondertekenaars zich allebei niet aan houden. De VS beschuldigden Rusland er bijvoorbeeld van raketten te ontwikkelen die minstens 500 kilometer ver kunnen. Rusland zegt dat het bereik kleiner is.