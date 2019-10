VS: Turkije neemt gevangen IS-strijders over

De Verenigde Staten verwachten dat Turkije gevangen zittende ex-strijders van Islamitische Staat (IS) overneemt in gebieden die de Turken eventueel innemen in het noorden van Syrië, zegt een hoge Amerikaanse functionaris bij Buitenlandse Zaken in Washington. President Erdogan van Turkije heeft maandag nog herhaald dat hij posities van Syrisch-Koerdische milities YPG gaat aanvallen en dat die aanvallen elk moment kunnen beginnen.

De YPG (Volksbeschermingseenheden) vormen de hoofdmoot van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die hebben met steun van de VS met succes gevochten tegen de soennitische extremisten van IS. Ze hebben vrijwel heel Syrië ten oosten van de Eufraat in handen en houden op kosten van vooral westerse mogendheden voormalige IS’ers vast.

President Trump heeft Erdogan laten weten dat hij Amerikaanse militairen in Noord-Syrië terugtrekt en dat de Amerikanen in dat gebied niets tegen de Turkse manoeuvres ondernemen. De Amerikaanse president Trump ergerde zich maandag in zijn twitterberichten aan de IS-strijders die gevangen zitten. Het zijn volgens hem bijna allemaal Europeanen die Europa niet terug wil nemen.