VS: Turkije mag zijn grenzen beschermen

De Verenigde Staten erkennen dat Turkije het recht heeft zijn grenzen te beschermen. Dat heeft de Amerikaanse minister Tillerson (Buitenlandse Zaken) vrijdag gezegd na overleg in de Turkse hoofdstad Ankara. Tillersons Turkse collega Cavusoglu zei, op een gezamenlijke persbijeenkomst, dat er stappen zijn genomen om de onderlinge banden te verbeteren. Die staan de afgelopen weken behoorlijk onder spanning.

Tillerson is twee dagen op bezoek en heeft onder meer ‘open en productief’ gesproken met president Erdogan. Tillerson benadrukte dat beide landen hetzelfde doel hebben in Syrië, namelijk het verslaan van IS, meer veiligheid brengen in een onafhankelijk en herenigd Syrië. Amerika heeft Turkije wel opgeroepen om zich in te houden in de militaire operaties bij de grens en de boel niet te laten escaleren. Half maart praten beide landen weer verder.

Ook Ankara zei dat er wordt gewerkt aan het weer normaliseren van de betrekkingen tussen de twee landen. Die zijn de laatste tijd gespannen, onder meer door een Turkse militaire operatie tegen de Koerdische YPG in het noordwesten van Syrië. Die vocht met steun van Amerika tegen IS. Ankara beschouwt de YPG echter als een terroristische groepering.

Eind januari zei president Erdogan dat hij de hele grens met buurland Syrië wil vrijmaken van opstandelingen. Turkije wil zijn offensief uitbreiden naar de eveneens door de Koerden gecontroleerde plaats Manbij. Daar hebben de Verenigde Staten echter eigen troepen gestationeerd die samenwerken met Koerdische strijders. Ankara wil de Amerikanen daar weg hebben. Ook vrijdag benadrukte de Turkse regering dat de YPG uit de Syrische regio Manbij weg moet.